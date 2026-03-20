02:29
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

В городе Ош возобновится строительство современного завода по утилизации отходов

Мэр Жанарбек Акаев встретился с генеральным директором компании «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» Дай Даого, которая использует передовые экологические технологии Китайской Народной Республики. Об этом сообщает муниципалитет Оша.

В ходе встречи глава южной столицы отметил необходимость активизировать строительство современного завода по утилизации отходов с выработкой электроэнергии и вести работы более интенсивно.

«Также он подчеркнул, что все возникающие вопросы будут рассмотрены и решены со стороны мэрии. В случае запуска завода появится возможность перерабатывать до 310 тысяч тонн отходов в год и производить электрическую энергию. Он будет полностью соответствовать экологическим требованиям и не будет выделять вредных веществ в окружающую среду», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366852/
просмотров: 543
Версия для печати
