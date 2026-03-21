Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 марта переменная облачность. Температура воздуха ожидается +19 градусов.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом.

У кого намечается той

Акылбек Тумонбаев

Родился 21 марта 1972 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Нооруз

Фото ЦГА КФФД КР. Театрализованное представление, 1989 год

Весенний новогодний праздник равноденствия, зародившись в Хорасане (историческая область на северо-востоке Ирана) более 3 тысяч лет назад, распространился по всем сопредельным странам. В настоящее время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

По древнему обычаю до наступления праздника люди должны тщательно убраться в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Фото 24.kg. Показ мод с участием детей с синдромом Дауна в Бишкеке

Эта дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой теме.

Дата выбрана не случайно — это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.

В сам же этот день во многих странах мира проходят различные благотворительные и просветительские акции, мероприятия и концерты, конференции и семинары.

Всемирный день поэзии

В 1999-м на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта.

«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».

В этот день проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.

Международный день кукольника

Фото teatrkukol.kg. Актеры Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева

Идея отмечать во всем мире Международный день кукольника, или Международный день театра кукол, пришла известному деятелю Дживаде Золфагарихо из Ирана.

Праздник широко отмечают во многих странах мира не только сами профессионалы, но и поклонники такого рода искусства. По традиции в этот день работники театров и творческих кукольных коллективов организуют самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты и другие праздничные мероприятия.

Международный день лесов

Фото Тимура Жусупова. Арсланбоб

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012-го утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов (International Day of Forests) как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении.

C каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектара девственного леса.

Основными задачами Международного дня лесов являются привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Алыкул Осмонов

В 1915 году в селе Каптал-Арык родился поэт, драматург, переводчик Алыкул Осмонов.

В 1933-м окончил Педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. Печатался с 1930 года. В 1935-м опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета». Много писал и переводил для детей, писал пьесы. Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели в переводе Алыкула Осмонова выдержала шесть переизданий. Перевел произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Крылова и других.

Умер в 35-летнем возрасте из-за болезни легких в 1950 году. Алыкулу Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики.

Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия имени Алыкула Осмонова. Национальная библиотека названа именем поэта. В стране введена в обращение банкнота номиналом 200 сомов с его изображением.

Умер писатель Шаршеналы Усубалиев

Родился 15 августа 1923-го в Московском районе. Писатель, заслуженный деятель культуры КР, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. В 1958-1963 годах — директор киностудии «Кыргызфильм».

В июле 1977-го назначен заместителем председателя, а с декабря 1983 года — председателем Госкомитета Киргизской ССР по кинематографии. В 1989-1994 годах возглавлял Союз кинематографистов страны.

Департамент кинематографии КР присвоил кинотеатру «Юбилейный» в Московском районе Чуйской области имя Шаршеналы Усубалиева.

Ушел из жизни 21 марта 2005-го после продолжительной болезни.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.