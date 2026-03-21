18:06
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Кыргызстанцы подали заявки на международный кинофестиваль «От всей души»

Завершена заявочная кампания международного кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

С 21 января по 15 марта в дирекцию смотра поступило порядка 420 заявок — авторы из России, Индии, Беларуси, Сербии, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

«Одна из важных целей международного кинофестиваля «От всей души» — это обеспечение доступности новинок отечественного и зарубежного кинематографа всем зрителям, вне зависимости от места проживания. Фильмы для семейного просмотра, не важно, на каком языке созданные, всегда помогали и помогают объяснить простые истины наглядными примерами и показать сложные вещи в поступках героев», — рассказал директор фестиваля Сергей Братищев.

По итогам отборочного этапа будет сформирована конкурсная программа. Показы кинолент пройдут с 26 по 30 мая, во время XVII международного кинофестиваля «От всей души».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366862/
просмотров: 657
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за&nbsp;категории Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
17:50
Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана Пермский край России получил партию свежей моркови из К...
17:28
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
17:15
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
16:53
В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената
16:15
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу