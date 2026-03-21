18:06
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

В Бишкеке реконструируют и построят более 40 парков и скверов

Мэрия Бишкека планирует в 2026 году реконструкцию и строительство более 40 парков и скверов. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

По ее данным, из общего количества объектов часть будет реконструирована, а значительное количество — построено с нуля. Работы проведут силами МП «Бишкекзеленстрой» совместно с районными администрациями.

В рамках проектов предусмотрены обновление зеленых насаждений, благоустройство пешеходных зон, установка освещения и малых архитектурных форм.

Как отметили в муниципалитете, реализация этих проектов направлена на улучшение городской среды и создание комфортных общественных пространств для жителей столицы.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/366872/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
Разрушенные арыки и тротуар в парке Победы вызывают опасения жителей Бишкека
В Бишкеке в 2026 году реконструкцию пройдут два парка
В парламенте раскритиковали состояние парков в Бишкеке
Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой»
Администрация Sky Park объяснила работы возле парка Байтика Баатыра в Бишкеке
В сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами
Вместо зеленой зоны будет аттракцион. Часть парка в Бишкеке обнесли забором
Мэрию Бишкека просят наказать владельцев аттракционов, уничтожающих клумбы
«Асман Парк» в Бишкеке откроют 1 июня
В городе Ош появился новый сквер
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за&nbsp;категории Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
17:50
Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана Пермский край России получил партию свежей моркови из К...
17:28
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
17:15
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
16:53
В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената
16:15
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу