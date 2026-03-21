В Бишкеке реконструируют и построят более 40 парков и скверов

Мэрия Бишкека планирует в 2026 году реконструкцию и строительство более 40 парков и скверов. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

По ее данным, из общего количества объектов часть будет реконструирована, а значительное количество — построено с нуля. Работы проведут силами МП «Бишкекзеленстрой» совместно с районными администрациями.

В рамках проектов предусмотрены обновление зеленых насаждений, благоустройство пешеходных зон, установка освещения и малых архитектурных форм.

Как отметили в муниципалитете, реализация этих проектов направлена на улучшение городской среды и создание комфортных общественных пространств для жителей столицы.