Общество

Несмотря на дефицит кадров в КР, почти четверть компаний игнорирует молодежь

В Кыргызстане около 25 процентов работодателей не используют специальные стратегии для привлечения молодежи, несмотря на дефицит молодых кадров. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По их данным, более активно с молодежью работают компании в Бишкеке и Таласской области, где чаще предлагают стажировки, практику и возможности для карьерного роста.

В целом по стране самыми распространенными инструментами остаются стажировки и практика — их применяют от 28 до 41 процента работодателей. Также используются гибкий график, обучение на рабочем месте и участие в ярмарках вакансий.

В Минтруда отметили, что интерес бизнеса к развитию молодых специалистов постепенно растет. Дополнительно реализуется программа «Молодежная стажировка», в рамках которой граждане от 16 до 35 лет могут получить первый опыт работы с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Работодатели, желающие привлечь стажеров, могут подать заявку.

Молодые люди, желающие пройти стажировку и получить первый опыт работы, могут зарегистрироваться.  
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
