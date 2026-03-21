В Нооруз энергетики работают в штатном режиме. Организованы дежурные бригады

В целях обеспечения населения бесперебойным электроснабжением в праздник Нооруз все филиалы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
В праздничный день во всех районных электрических сетях организовано дежурство оперативных выездных бригад, к которым присоединились ответственные лица из числа руководства филиалов.
Кроме того, для оперативного устранения аварийных ситуаций в случае отключений подготовлены спецтехника и дежурные автомашины, а бригады укомплектованы необходимым оборудованием.
Если у вас возникнут вопросы об электроснабжении, вы можете круглосуточно обращаться в кол-центр НЭСК по следующим номерам:
- 105;
- 0772001209;
- 0556001209;
- 0702001209 (WhatsApp).
Контактные номера диспетчеров филиалов:
- ИПЭС — 0392240903;
- Таласское ПЭС — 0700720032;
- Баткенское ПЭС — 0776460860;
- Нарынское ПЭС —
0352252343;
- Бишкекское ПЭС — 0556025381;
- Чуйское ПЭС — 0559544510;
- Ошское ПЭС — 0772006015;
- Джалал-Абадское ПЭС — 0777660669.