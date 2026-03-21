Общество

В Нооруз энергетики работают в штатном режиме. Организованы дежурные бригады

В целях обеспечения населения бесперебойным электроснабжением в праздник Нооруз все филиалы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В праздничный день во всех районных электрических сетях организовано дежурство оперативных выездных бригад, к которым присоединились ответственные лица из числа руководства филиалов.

Кроме того, для оперативного устранения аварийных ситуаций в случае отключений подготовлены спецтехника и дежурные автомашины, а бригады укомплектованы необходимым оборудованием.

Если у вас возникнут вопросы об электроснабжении, вы можете круглосуточно обращаться в кол-центр НЭСК по следующим номерам:

  • 105;
  • 0772001209;
  • 0556001209;
  • 0702001209 (WhatsApp).

Контактные номера диспетчеров филиалов:

  • ИПЭС — 0392240903;
  • Таласское ПЭС — 0700720032;
  • Баткенское ПЭС — 0776460860;
  • Нарынское ПЭС — 0352252343;
  • Бишкекское ПЭС — 0556025381;
  • Чуйское ПЭС — 0559544510;
  • Ошское ПЭС — 0772006015;
  • Джалал-Абадское ПЭС — 0777660669.
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
