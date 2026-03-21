Общество

Празднование Нооруза в Оше началось с торжественного обряда открытия сумолока

Сегодня празднование Нооруза в Оше началось в парке имени Барпы Алыкулова с торжественного обряда открытия сумолока. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В церемонии приняли участие мэр южной столицы Жанарбек Акаев, торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев и полпред президента в области Аманкан Кенжебаев.

Под благословения матерей почетные гости выразили добрые пожелания народу, пожелали единства, благополучия и изобилия, после чего первыми отведали праздничное угощение.

Сразу после обряда они направились на центральную площадь Оша для участия в официальной части торжества. Основное праздничное мероприятие началось там в 10.00. Жителей и гостей города ждут насыщенная культурная программа, народные гуляния и большой праздничный концерт.
Материалы по теме
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
Президент России поздравил Садыра Жапарова с Ноорузом
Нооруз — праздник мира, единства и гостеприимства кыргызов
Садыр Жапаров: Нооруз стал по-настоящему любимым праздником соотечественников
Садыр Жапаров: Экономика Нарына за пять лет выросла более чем в два раза
Президент Садыр Жапаров отметит Нооруз в Нарынской области
Между традицией и религией: почему Нооруз остается поводом для дискуссий
Удачи и процветания! 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом
От сказаний до гейминга: в Бишкеке пройдет культурный вечер Epos
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за&nbsp;категории Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
17:50
Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана Пермский край России получил партию свежей моркови из К...
17:28
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
17:15
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
16:53
В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената
16:15
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу