19:35
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Распространением ненависти в цифровой среде обеспокоен генсек ООН

Распространение ненависти в цифровой среде вызывает особую тревогу. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, новые технологии способствуют распространению ложных представлений и стереотипов, которые нередко приводят к насилию в реальной жизни.

Генеральный секретарь выразил обеспокоенность тем, что ксенофобия и расизм все чаще становятся частью политического дискурса и нормализуются в публичном пространстве.

Меня глубоко тревожит, как расизм и ксенофобия становятся общепринятой тенденцией на цифровых платформах и в политическом дискурсе.

Антониу Гутерриш

Он отметил, что расовая дискриминация является прямым нарушением прав человека. «Это усвоенное поведение, которое широко распространено и ведет к разрушительным последствиям», — заявил Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что последствия расизма ощущаются до сих пор — в наследии рабства, колониализма и угнетения. Они также отражаются в экономическом, социальном и политическом неравенстве.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367152/
просмотров: 308
Версия для печати
