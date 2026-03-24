19:35
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане ответы на обращения переведут в онлайн

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Документ предусматривает переход на преимущественно электронный формат ответов госорганов. В частности, предлагается закрепить норму, по которой на электронные обращения граждан отвечать будут исключительно в электронной форме — за исключением случаев, когда заявитель попросит письменный ответ по почте.

Уточняется, что государственные органы обязаны отвечать гражданам в той форме, в которой подали обращение — письменно или через электронные средства связи.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на оптимизацию работы госорганов, сокращение бюджетных расходов на бумагу и почтовые услуги, ускорение получения ответов гражданами.

Кроме того, ожидается снижение нагрузки на госслужащих и уменьшение экологического воздействия за счет сокращения бумажного документооборота.

Законопроект размещен на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367193/
просмотров: 705
Версия для печати
Популярные новости
