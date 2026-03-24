В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана: проблемы с документами

В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана из-за недействительных сертификатов

На фитосанитарном контрольном посту «Караозек» в Астраханской области России пресекли ввоз крупной партии растительной продукции из Кыргызстана. Специалисты Россельхознадзора совместно с пограничниками ФСБ и таможней задержали две партии саженцев общим объемом 131 тысяча штук. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В ходе проверки документов на цветочные культуры и плодовые деревья инспекторы обнаружили недействительные фитосанитарные сертификаты. Это признали прямым нарушением карантинного законодательства ЕАЭС. В результате продукцию не допустили к ввозу на территорию России.

Должностные лица составили акты карантинного контроля и выдали предписания о возврате груза отправителю. С начала марта 2026 года это не первый случай: из-за различных нарушений на этом участке границы вернули пять партий растительной продукции общим весом более 46 тонн.

Кстати, усиление контроля на границах происходит и в Кыргызстане. Как ранее сообщил заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков, департаменту карантина поручили строго контролировать ввоз и вывоз саженцев, тщательно проверяя каждый продукт на соответствие фитосанитарным нормам.