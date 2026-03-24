Кыргызстан готовится к дефициту воды и усиливает контроль за поливом

В Кыргызстане фиксируется сокращение водных ресурсов, в связи с чем принимаются меры по их рациональному использованию. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам начальника управления растениеводства, садоводства и кооперации Туратбека Идрисова, снижение запасов воды является глобальной тенденцией. «С каждым годом водные ресурсы уменьшаются — это общемировой процесс», — отметил он.

В 2025 году в стране использовано 5,767 миллиарда кубометров воды, в 2026-м планируется распределить 6,303 миллиарда кубометров.

Для эффективного распределения воды созданы специальные штабы на уровне областей и районов. Они будут контролировать равномерное и рациональное использование поливной воды.

Отмечается, что ранее дефицит воды уже наблюдался в Чуйской, Таласской областях, а также в южных регионах страны.