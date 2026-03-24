Общество

Кыргызстан готовится к дефициту воды и усиливает контроль за поливом

В Кыргызстане фиксируется сокращение водных ресурсов, в связи с чем принимаются меры по их рациональному использованию. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам начальника управления растениеводства, садоводства и кооперации Туратбека Идрисова, снижение запасов воды является глобальной тенденцией. «С каждым годом водные ресурсы уменьшаются — это общемировой процесс», — отметил он.

В 2025 году в стране использовано 5,767 миллиарда кубометров воды, в 2026-м планируется распределить 6,303 миллиарда кубометров.

Для эффективного распределения воды созданы специальные штабы на уровне областей и районов. Они будут контролировать равномерное и рациональное использование поливной воды.

Отмечается, что ранее дефицит воды уже наблюдался в Чуйской, Таласской областях, а также в южных регионах страны.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367244/
Материалы по теме
Рустам Балтабаев стал замминистра сельского хозяйства
Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили митинги, объяснил мэр города
Двух замминистра сельского хозяйства КР освободили от должностей
Китайская компания займется модернизацией ирригационной системы в Базар-Коргоне
Повышение тарифов на воду. Дайырбек Орунбеков поддержал депутатскую инициативу
Повысить тариф на воду в Кыргызстане почти до 37 сомов предложил депутат ЖК
Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Как менялся уровень воды в озере Иссык-Куль, показал глава НАН КР
Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека временно отключат холодную воду
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
