В Узгенском районе началось строительство нового центрального рынка «Береке». Об этом сообщили в районной администрации.

По ее данным, объект возводится в айыльном аймаке Торт-Кол. В настоящее время территория под строительство очищается от незаконных построек, ведутся работы по ограждению участка.

Отмечается, что перенос базара связан с необходимостью упорядочения торговли и создания современных условий для предпринимателей и покупателей.

Аким района Каныбек Апбасов поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ.