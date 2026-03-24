19:35
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Базар переносят — в Узгене начали строить новый рынок «Береке»

В Узгенском районе началось строительство нового центрального рынка «Береке». Об этом сообщили в районной администрации.

По ее данным, объект возводится в айыльном аймаке Торт-Кол. В настоящее время территория под строительство очищается от незаконных построек, ведутся работы по ограждению участка.

Отмечается, что перенос базара связан с необходимостью упорядочения торговли и создания современных условий для предпринимателей и покупателей.

Аким района Каныбек Апбасов поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367246/
просмотров: 677
Версия для печати
Бизнес
24 марта, вторник
19:21
В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана: проблемы с документами В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана:...
19:03
Педиатрам и неонатологам в облцентрах тоже хотят доплачивать по 20 тысяч сомов
18:45
Сборная Кыргызстана по нардам участвует в международном турнире в Узбекистане
18:38
В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников
18:24
До 80 тысяч сомов будут получать некоторые врачи после повышения зарплаты в КР