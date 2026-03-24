19:35
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Город Ош на грани мусорного кризиса. Минприроды выявило сотни нарушений

В Ошской области сохраняются серьезные экологические проблемы, включая риск «мусорного коллапса» и дефицит специалистов. Об этом стало известно на встрече в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В Кара-Суйском районе действуют всего три легальных пункта приема твердых бытовых отходов, тогда как в области насчитывается 33 полигона, состояние которых требует усиленного контроля. Также отмечена проблема отсутствия полноценной системы канализации в Оше, что негативно влияет на экологическую ситуацию.

Министр Акыл Токтобаев подчеркнул необходимость смещения акцента с карательных мер на профилактику нарушений и усиление экологического мониторинга. Он также указал на острый дефицит узкопрофильных специалистов, включая экспертов по расчету выбросов.

Поручено наладить обмен опытом с Бишкеком и рассмотреть вопрос увеличения штата инспекторов.

Среди приоритетов на 2026 год обозначены развитие инфраструктуры природных парков, внедрение современных методов контроля выбросов и усиление экологического надзора.

По данным Службы экологического и технического надзора, в 2025-м проведено 129 проверок органов местного самоуправления, выявлено 435 нарушений, из которых 340 уже устранено. По 69 случаям выданы предписания, составлено 48 протоколов со штрафами на сумму 800 тысяч сомов.

Кроме того, зафиксировано 48 фактов ущерба окружающей среде на сумму более 5,9 миллиона сомов, при этом по 33 материалам уже взыскано свыше 6,4 миллиона.

В ведомстве заметили, что работа по усилению экологического контроля будет продолжена.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367249/
просмотров: 699
Версия для печати
Популярные новости
