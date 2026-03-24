Кыргызстан и Россия усиливают координацию военных структур

В Бишкеке прошла рабочая встреча представителей центра кризисного реагирования Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики и Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Мероприятие открыл начальник центра кризисного реагирования Генштаба ВС КР полковник Мирбек Джузумалиев.

Российскую делегацию возглавил начальник управления повседневной деятельности войск Национального центра управления обороной РФ полковник Константин Лебедев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы информационного обмена и взаимодействия в сфере управления повседневной деятельностью войск.

Отмечается, что такие контакты направлены на повышение эффективности координации и оперативного взаимодействия между военными структурами двух стран.