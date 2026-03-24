19:36
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Из Петербурга в 2025 году выдворили более 8 тысяч мигрантов

Из Санкт-Петербурга в 2025-м выдворили более 8 тысяч мигрантов. С начала этого года — 1,9 тысячи нелегалов. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что все эти граждане нарушили миграционный режим.

Фото управления Федеральной службы судебных приставов
Фото управления Федеральной службы судебных приставов

«В 2026 году до пограничного контроля аэропорта Пулково судебные приставы препроводили 1 тысячу 915 нелегальных мигрантов, из них почти 14 процентов — это женщины. Нарушители миграционного режима отправлены на родину по решению суда», — уточнили в ведомстве.

В основном в принудительном порядке Россию пришлось покинуть уроженцам Таджикистана и Узбекистана. Также сроки пребывания в РФ нарушили граждане Филиппин, Бразилии, Эфиопии, Шри-Ланки и других стран.

Все они привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

В течение пяти лет все, кто выдворен, не смогут приехать в РФ.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367254/
просмотров: 473
Версия для печати
