Из Петербурга в 2025 году выдворили более 8 тысяч мигрантов

Из Санкт-Петербурга в 2025-м выдворили более 8 тысяч мигрантов. С начала этого года — 1,9 тысячи нелегалов. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что все эти граждане нарушили миграционный режим.

«В 2026 году до пограничного контроля аэропорта Пулково судебные приставы препроводили 1 тысячу 915 нелегальных мигрантов, из них почти 14 процентов — это женщины. Нарушители миграционного режима отправлены на родину по решению суда», — уточнили в ведомстве.

В основном в принудительном порядке Россию пришлось покинуть уроженцам Таджикистана и Узбекистана. Также сроки пребывания в РФ нарушили граждане Филиппин, Бразилии, Эфиопии, Шри-Ланки и других стран.

Все они привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

В течение пяти лет все, кто выдворен, не смогут приехать в РФ.