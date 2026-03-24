Айбар Султангазиев: В Кыргызстане туберкулез лечат опасным препаратом

Препарат «Циклосерин», предназначенный для лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, в Кыргызстане незаконно назначают пациентам с чувствительной формой заболевания, что может привести к тяжелым побочным эффектам, развитию неизлечимых форм туберкулеза. Об этом заявил директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

В связи с этим он направил официальное обращение президенту Садыру Жапарову, а также заявления в ГКНБ, МВД и Генеральную прокуратуру, указав на системные нарушения в Национальном центре фтизиатрии, которые, как он считает, создают угрозу для более чем 3 тысяч пациентов.

Айбар Султангазиев утверждает, что директор НЦФ Абдуллаат Кадыров недавно издал незаконное распоряжение, обязывающее включать «Циклосерин» в схемы лечения пациентов с чувствительной формой туберкулеза, несмотря на то, что национальные протоколы предусматривают его применение только при лекарственно-устойчивых формах.

По его мнению, причиной такого решения могло стать стремление израсходовать партию из 6 тысяч упаковок препарата, закупленную в 2023 году, до истечения срока годности.

Эксперт также подчеркнул, что применение препарата без показаний может вызывать серьезные побочные эффекты, включая психозы и судороги, а также способствовать развитию устойчивости к лечению. Такие действия, по его мнению, нарушают Закон «Об охране здоровья граждан» и могут подпадать под статьи о превышении полномочий, халатности и злоупотреблении должностным положением.

В свою очередь директор НЦФ Абдуллаат Кадыров в комментарии 24.kg назвал обвинения необоснованными. Он подчеркнул, что препарат используется в международной практике, а решение о его назначении принималось коллегиально с участием специалистов центра.

«Циклосерин» — это антибиотик широкого спектра действия. В международной практике он применяется при осложненных формах чувствительного туберкулеза во многих странах, таких как Великобритания, Австралия, Канада и США. Поэтому мы дали рекомендации для лечения осложненных форм чувствительного туберкулеза. Это решение обсуждено с участием опытных врачей Национального центра фтизиатрии, после чего было принято», — сказал Абдуллаат Кадыров.