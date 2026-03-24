В Бишкеке начали штрафовать водителей за белые LED-лампы в поворотниках авто

В Бишкеке участились случаи использования белых светодиодных ламп в задних указателях поворота, что может создавать опасные ситуации на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным ведомства, в ночное время сотрудники патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Sonata, водитель которого установил белые LED-лампы в задние поворотники. Такие изменения конструкции транспортного средства противоречат требованиям Правил дорожного движения.

Водитель привлечен к ответственности. Нарушение устранили на месте — лампы заменили стандартными оранжевыми.

УПСМ отмечает, что указатели поворота должны быть оранжевого цвета. Использование белых ламп может вводить в заблуждение других участников дорожного движения и снижает уровень безопасности, особенно в темное время суток.

В ведомстве призвали водителей соблюдать установленные нормы и не вносить изменения, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.