В Минтруда рассказали, почему в интернатах есть люди без документов

Фото Минтруда. Почему у подопечных интернатов нет документов — ответ Минтруда

В Кыргызстане в 17 социальных стационарных учреждениях проживают более 2 тысяч человек — пожилые, лица с инвалидностью, а также дети и взрослые с психоневрологическими заболеваниями. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве отметили, что работа по восстановлению и оформлению документов ведется на постоянной основе. Однако в ряде случаев процесс затягивается по объективным причинам.

Так, часть получателей услуг родилась за пределами КР — в бывших союзных республиках. Для оформления паспортов необходимы свидетельства о рождении и браке, однако запросы в другие государства зачастую остаются без ответа. Есть также подопечные с паспортами других стран.

Читайте по теме В Нижне-Серафимовском интернате у 15 пожилых нет паспортов

Еще одна категория — граждане, не имевшие постоянного места жительства до поступления в учреждения. Из-за возраста и состояния здоровья они не могут точно указать, где получали документы, что затрудняет их восстановление.

Несмотря на это, министерство совместно с другими госорганами принимает меры для решения проблемы. В частности, инициирована разработка упрощенного механизма документирования.

По данным Минтруда, в 2025 году без удостоверений личности оставались 157 человек. В результате проводимой работы часть из них уже получила документы. В настоящее время продолжается оформление документов для 108 человек, включая 15 подопечных Нижне-Серафимовского учреждения имени Б.Салиевой.

В ведомстве также напомнили, что социальные стационарные учреждения не являются лечебными организациями. Медицинская помощь подопечным оказывается через территориальные поликлиники и больницы.

Выделяемые средства направляются на обеспечение базового набора медикаментов и не заменяют систему государственного здравоохранения. При необходимости подопечные направляются в профильные медучреждения.

В министерстве добавили, что продолжают работу по повышению финансирования и качества обеспечения получателей социальных услуг.