19:36
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

В Минтруда рассказали, почему в интернатах есть люди без документов

Фото Минтруда.

В Кыргызстане в 17 социальных стационарных учреждениях проживают более 2 тысяч человек — пожилые, лица с инвалидностью, а также дети и взрослые с психоневрологическими заболеваниями. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве отметили, что работа по восстановлению и оформлению документов ведется на постоянной основе. Однако в ряде случаев процесс затягивается по объективным причинам.

Так, часть получателей услуг родилась за пределами КР — в бывших союзных республиках. Для оформления паспортов необходимы свидетельства о рождении и браке, однако запросы в другие государства зачастую остаются без ответа. Есть также подопечные с паспортами других стран.

Читайте по теме
Еще одна категория — граждане, не имевшие постоянного места жительства до поступления в учреждения. Из-за возраста и состояния здоровья они не могут точно указать, где получали документы, что затрудняет их восстановление.

Несмотря на это, министерство совместно с другими госорганами принимает меры для решения проблемы. В частности, инициирована разработка упрощенного механизма документирования.

По данным Минтруда, в 2025 году без удостоверений личности оставались 157 человек. В результате проводимой работы часть из них уже получила документы. В настоящее время продолжается оформление документов для 108 человек, включая 15 подопечных Нижне-Серафимовского учреждения имени Б.Салиевой.

В ведомстве также напомнили, что социальные стационарные учреждения не являются лечебными организациями. Медицинская помощь подопечным оказывается через территориальные поликлиники и больницы.

Выделяемые средства направляются на обеспечение базового набора медикаментов и не заменяют систему государственного здравоохранения. При необходимости подопечные направляются в профильные медучреждения.

В министерстве добавили, что продолжают работу по повышению финансирования и качества обеспечения получателей социальных услуг.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367278/
просмотров: 440
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
24 марта, вторник
19:21
В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана: проблемы с документами В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана:...
19:03
Педиатрам и неонатологам в облцентрах тоже хотят доплачивать по 20 тысяч сомов
18:45
Сборная Кыргызстана по нардам участвует в международном турнире в Узбекистане
18:38
В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников
18:24
До 80 тысяч сомов будут получать некоторые врачи после повышения зарплаты в КР