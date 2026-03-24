Без ученых званий: в Кыргызстане пересматривают требования к ректорам вузов

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления, меняющий порядок назначения и требования к руководителям государственных вузов.

Документ предлагает пересмотреть квалификационные критерии для кандидатов на должность ректора. В частности, из требований планируют исключить наличие ученого звания, а также смягчить подход к ученой степени — вместо обязательного доктора наук будет достаточно степени кандидата наук или PhD.

Для вузов культуры и искусства допускается альтернатива — наличие почетного звания в соответствующей сфере.

Кроме того, уточняется порядок назначения руководителей специализированных вузов. В таких случаях профильные госорганы — в сферах здравоохранения, внутренних дел, иностранных дел и обороны — будут вносить кандидатуры с последующим согласованием в уполномоченном органе по образованию.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на привлечение более широкого круга управленцев, включая молодых и перспективных специалистов.

Власти считают, что современный ректор должен обладать прежде всего управленческими компетенциями и стратегическим мышлением.

Проект также приводит нормы в соответствие с Законом «Об образовании» и не потребует дополнительных расходов из бюджета. Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.