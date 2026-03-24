Педиатрам и неонатологам в облцентрах тоже хотят доплачивать по 20 тысяч сомов

Востребованным врачам, работающим в областных центрах, планируют доплачивать по 20 тысяч сомов. Об этом в программе «Элден собол» агентства «Кабар» сообщила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства здравоохранения Клара Осконбаева.

Напомним, с 1 июля 2024 года востребованным врачам — педиатрам, неонатологам, общим хирургам и анестезиологам-реаниматологам, направляемым на работу в отдаленные районы и сельскую местность, установили компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов. Бишкека и Оша это не касается, поскольку они кадрами обеспечены.

По словам Клары Осконбаевой, перечень населенных пунктов планируется расширить.

«Сейчас мы работаем с Минфином, чтобы в эту категорию вошли Каракол, Нарын, Баткен, Талас и Манас. Там тоже наблюдается острая нехватка специалистов. Президент уже поддержал предложение, проводим расчеты», — сказала она.

Напомним, с 1 апреля медицинским работникам обещают повысить зарплату на 100 процентов. Медсестры будут получать почти в три раза больше, чем сейчас.