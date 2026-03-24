19:37
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников

В Кыргызстане в прошлом году отмечался небольшой рост заболеваемости туберкулезом среди подростков. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров.

По его данным, если в 2024-м по стране туберкулезом заболели 145 подростков, то в 2025 году — 156.

«То есть показатель заболеваемости среди подростков в 2024-м составил 37,2 на 100 тысяч подросткового населения, а в прошлом году поднялся до 42 случаев на 100 тысяч», — сказал Абдуллаат Кадыров.

Он добавил, что, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, тенденция роста заболеваемости среди подростков наблюдается по всему миру, а не только в КР.

Читайте по теме
В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей

«Этот вопрос обсуждался на многих международных конференциях, где представители здравоохранения и ученые пришли к мнению, что такая тенденция связана с перестройкой эндокринной и иммунной системы в подростковом периоде. В целом же туберкулезом обычно болеют люди с ослабленной иммунной системой», — отметил Абдуллаат Кадыров.

Он подчеркнул, что главное — своевременно обращаться к медикам и соблюдать все их рекомендации, и тогда болезнь полностью излечима. Тем более что в Кыргызстане для этого созданы все необходимые условия — диагностика и лечение беспластны.

В декабре 2025 года сообщалось, что в одной из бишкекских школ у учителя математики выявили туберкулез открытой формы. Контактных учеников обследовали.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367291/
просмотров: 216
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
24 марта, вторник
19:21
В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана: проблемы с документами В Россию не пустили 131 тысячу саженцев из Кыргызстана:...
19:03
Педиатрам и неонатологам в облцентрах тоже хотят доплачивать по 20 тысяч сомов
18:45
Сборная Кыргызстана по нардам участвует в международном турнире в Узбекистане
18:38
В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников
18:24
До 80 тысяч сомов будут получать некоторые врачи после повышения зарплаты в КР