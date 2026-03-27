Афиша Бишкека на выходные: пластический спектакль, музыка «Кино» и мюзикл

Театры

28 марта. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

28-29 марта. Пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»

Приготовьтесь к погружению в захватывающую «disco-историю», где музыка легендарной группы становится языком самой души. Спектакль — это атмосфера чистого драйва и глубокой рефлексии, рассказанных без единого слова. В центре сюжета — Героиня, запертая в «офисном аквариуме» среди одинаковых лиц и механических движений. Но под серой оболочкой скрывается жажда свободы, которая прорывается наружу, как только начинают звучать первые аккорды

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

28-29 марта. Мюзикл «Сүймөнкул»

Мюзикл, посвященный судьбе известного актера, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова.

Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

29 марта. Балет «Спартак»

Спектакль повествует о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы народов против порабощения и насилия. В роли Фригии — Мэгуми Мацумото.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

28-29 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

15-30 марта. Выставка «Мелодия весны»

Художник Бахрамжон Темиров представил новые полотна, написанные в разные годы творчества. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, написанные маслом на холсте.

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

26 марта. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

28 марта. Концерт Мота (Россия)

Мот возвращается на сцену с масштабным шоу, чтобы снова погрузить слушателей в атмосферу искренности, энергии и лирики. Его музыка давно вышла за рамки жанра — это целая философия в треках, где каждая строчка наполнена смыслом, а каждая мелодия проникает прямо в душу.

«Жаштык-Арена», 19.00.

28 марта. Концерт группы Pulse Kino (Казахстан)

Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями Виктора Цоя и группы «Кино» в живом исполнении алматинской трибьют-группы.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 18.00.

28 марта. Кинопоказ

Состоится показ фильма «Цветок пустыни», а после — первые эпизоды мультсериалов «Симпсоны», «Футурама» и «Гриффины». После просмотров обязательно поговорим о кинолентах.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 17.00.

28-29 марта. Американский цирк «Экстрим»

Вас ждут мотокаскадеры, удивительные трюки воздушных гимнастов, дрессированные медведи, один из лучших клоунов мира, американское «колесо смелости» и многое другое.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

29 марта. Киноужин

В программе фильмы о любви и выборе, о смелости быть собой и о встречах, которые меняют жизнь. В этот раз покажут французскую романтическую комедию 2001 года «Амели».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

28 марта. Лекция по истории искусства

Мы поговорим об искусстве США. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

29 марта. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

28-29 марта. Сказка «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

28 марта. Мастер-класс по приготовлению пирожного

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они приготовят вкусные пирожные «Сладкий огород». Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

29 марта. Шоу «Мечты, меняющие мир 2»

Вас ждут лазерное шоу, зрелищные спецэффекты, научные эксперименты и увлекательные интерактивы — интересно и детям, и взрослым. Шоу помогает детям поверить в себя, увидеть ценность знаний и сделать шаг к своему будущему.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 15.00.