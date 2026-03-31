В Кыргызстане начинается очередная приемная кампания в школу на новый 2026/2027 учебный год. По прогнозам Министерства просвещения, планируется принять около 170 тысяч детей, в том числе примерно 25 тысяч в Бишкеке. Что нужно знать родителям, чтобы не оказаться без места в первом классе?
Кого ждут в школе?
В этом году за парты сядут дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2019 года и с 1 января по 31 декабря 2020-го.
Дети старше 8 лет, или не имеющие документы, подтверждающие личность ребенка или родителя/законного представителя, принимаются в школу по решению комиссии по делам детей.
Массово принимать сразу и в первый, и во второй классы, как в прошлом году, не будут. Так делали только в первый год перехода республики на 12-летнее школьное образование.
Прием детей во вспомогательные школы и коррекционные классы проводят в соответствии с санитарными нормами и правилами и только по заключению психолого-медикопедагогической комиссии вне системы «Электронная запись».
В какие сроки пройдет приемная кампания?
Регистрация будет в два этапа:
на первом принимают детей при наличии регистрации (постоянной прописки) по микроучастку соответствующей школы у одного из родителей (законных представителей);
на втором — детей, независимо от постоянной прописки родителей, при наличии в ней свободных мест.
Первый этап начинается 1 апреля 2026 года с 10.00, второй — при наличии свободных мест в выбранной школе стартует 1 июня 2026 года с 10.00.
Чиновники не исключают, что в наиболее востребованных школах Бишкека может не хватить мест на всех детей, проживающих по микроучастку. Поэтому советуют искать ближайшие учреждения по соседству, чтобы не пришлось возить ребенка через весь город.
Как записать ребенка в школу?
Регистрация проводится через личный кабинет на платформе 1mektep.edu.gov.kg, через приложение «Түндүк» или мобильные приложения банков.
При зачислении детей в первый класс не допускается проведение тестов, экзаменов, собеседований или других форм отбора, направленных на проверку уровня знаний ребенка.
Ошибся с выбором школы. Что делать?
Родители будущих первоклассников могут отменить поданную электронную запись (в том числе с целью выбора другой образовательной организации) не более трех раз. После третьей отмены возможность очередной отмены записи система заблокирует.
На первом этапе в системе родители увидят только те общеобразовательные организации, которые входят в микроучасток по месту их проживания. Если через систему школа не отображается, надо обратиться в ближайшую общеобразовательную организацию для уточнения, включен ли адрес их постоянного проживания в перечень границ микроучастка.
Не вижу в системе ребенка
Если у родителя не отображаются дети предшкольного возраста, необходимо добавить их у себя в личном кабинете или обратиться в колл-центр Министерства просвещения по номеру 110.
Кто имеет льготы
Законодательство предусматривает особые случаи, когда ребенка принимают в школу сверх квоты.
Так, педагогические работники, работающие в общеобразовательных организациях, имеют приоритетное право на зачисление своего ребенка в школу по месту работы (сверх квоты).
Если один из близнецов (а также тройни/четверни) зарегистрирован в первый класс в пределах установленной квоты, то его второй (соответственно третий/четвертый) близнец подлежит обязательному приему в ту же школу. В таких случаях количество ученических мест (квота) для школы автоматически увеличивается.
Какая установлена наполняемость классов?
Квота для приема в первый класс определяется автоматически на основе количества класс-комплектов четвертых классов начальной школы предыдущего учебного года.
- Если фактическая наполняемость превышает 42 обучающихся на класс, то квота устанавливается в размере 42 мест;
- Если в четвертых классах 25-41 ученик, то квота устанавливается по фактическому числу обучающихся.
В этом случае руководитель общеобразовательной организации вправе увеличить количество квот до 42, однако исключительно за три рабочих дня до даты начала первого этапа электронной записи в школу.
Если в 4-х классах менее 25 обучающихся на каждый класс-комплект, то квота устанавливается на уровне 25 мест.
Можно ли выбрать язык обучения?
Да.
Руководитель общеобразовательной организации вправе увеличивать количество класс-комплектов с государственным языком обучения. Уменьшение количества таких класс-комплектов по сравнению с показателями предыдущего учебного года не допускается.
Требуются ли документы?
После приема ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан с 4 августа по 5 сентября предоставить в школу:
- оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (установленной формы);
- оригинал медицинской справки о полученных прививках.
Есть вопросы?
При наличии вопросов можно обратиться в колл-центр Министерства просвещения по короткому номеру 110.