Цены на топливо в Кыргызстане остаются стабильными, несмотря на рост в марте

Начальник управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Минэкономики КР Бейше Сатыгулов заявил, что ситуация на рынке горюче-смазочных материалов в Кыргызстане остается стабильной. С начала 2026 года топливо подешевело до 3 сомов за литр, однако с марта начался традиционный сезонный рост цен.

По словам в январе-марте 2026 года на внутреннем рынке наблюдалось снижение стоимости бензина и дизельного топлива — в среднем до 3 сомов за литр в зависимости от вида топлива и компании. Но к концу марта началось постепенное повышение цен.

Фото 24.kg. Бейше Сатыгулов

Несмотря на это, как отметил представитель антимонопольной службы, ценовая ситуация в стране остается спокойной. Стоимость топлива в Кыргызстане ниже, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане, и сопоставима с ценами в Беларуси и самой Российской Федерации.

Ведомство ведет постоянный мониторинг рынка и взаимодействует с нефтетрейдерами, профильными ассоциациями и бизнес-сообществом для предотвращения резких скачков цен и дефицита топлива. По данным службы, рентабельность участников рынка остается невысокой — около 1 сома на литр.

В случае усиления внешнего давления власти рассматривают дополнительные меры стабилизации. Среди них — договоренности с российскими нефтеперерабатывающими заводами о фиксации цен, возможное снижение налоговой нагрузки (акцизы и НДС), субсидирование отрасли и льготное кредитование поставщиков для формирования запасов топлива.

