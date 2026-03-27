Экс-глава ГСИН вырастил краснокнижный Айгуль в Бишкеке

В соцсетях распространилась история о бывшем главе ГСИН Шейшенбеке Байзакове, который сумел вырастить редкий краснокнижный цветок Айгуль на своем приусадебном участке в Бишкеке.

По словам автора публикации, на выращивание растения ушло более 10 лет. Он вырастил его из семян, привезенных из Баткенской области во время службы. Уже несколько лет растение стабильно цветет.

Айгуль считается одним из редчайших растений региона и занесен в Красную книгу. В природе он встречается ограниченно, преимущественно в Баткенской области.

Пользователи соцсетей активно обсуждают необычный случай, отмечая, что подобные инициативы помогают сохранять редкие виды растений.