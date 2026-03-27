Заплатил частнику и искал авто сам. Бишкекчанин раскритиковал эвакуацию

В соцсетях бишкекчанин Мурат Боромбай Калмырза подробно описал ситуацию с эвакуацией своего автомобиля и поставил под сомнение действующую практику работы служб.

По его словам, машину эвакуировали с пересечения улицы Московской и бульвара Эркиндик.

Он утверждает, что поставил машину в зоне, где нанесена разметка парковки, однако позже выяснилось, что там установлен запрещающий знак. При этом, как отмечает автор, на месте продолжали стоять и другие автомобили.

После того как он обнаружил пропажу машины, ему пришлось самостоятельно выяснять ее местонахождение. Сначала он обратился в службу 102, затем в ГУОБДД, где не смогли сразу дать точный ответ и лишь предположили возможное место стоянки. В итоге автомобиль был найден на штрафстоянке на пересечении улиц Льва Толстого и Логвиненко.

На месте, по словам бишкекчанина, образовалась очередь из 10-15 человек, ожидание заняло около часа. Оформление проходило в небольшом помещении, где работали два инспектора.

Наибольшее недовольство у него вызвала система оплаты эвакуации. Он сообщил, что заплатил 1 тысячу 600 сомов за услуги эвакуатора, однако платеж был оформлен на частное лицо. При этом, как подчеркивает автор, он не заключал никаких договоров и не заказывал услугу эвакуации, что, по его мнению, является навязыванием услуги.

«Эвакуатор оказывает услугу государству, а не мне. Почему я должен платить напрямую частному лицу?» — задается вопросом он.

Кроме того, после эвакуации в автомобиле появились посторонние звуки при поворотах, и теперь он намерен проверить техническое состояние машины. В этой связи бишкекчанин поднимает вопрос ответственности: кто должен компенсировать возможный ущерб — государственные органы или частный эвакуаторщик?

Отдельно он обратил внимание на оплату стоянки. По его словам, с него потребовали деньги наличными без выдачи чека, при этом сумма называлась произвольно.

В своем обращении бишкекчанин также критикует саму необходимость эвакуации, предлагая альтернативу — штраф без изъятия автомобиля или блокировку колес. Он указывает на несоответствие между заявлениями о цифровизации и реальной практикой, где сохраняются бумажные протоколы и отсутствие прозрачных процедур.

Автор призвал депутатов обратить внимание на проблему, отметив, что с подобными ситуациями сталкиваются тысячи водителей.

Публикация вызвала широкий отклик в соцсетях, где пользователи обсуждают законность эвакуации, прозрачность оплаты и необходимость реформирования системы.