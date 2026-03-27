Кыргызстан начал сам печатать сом — президент заявил об «историческом дне»

Президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан впервые в своей истории начал самостоятельно печатать национальную валюту — сом.

По его словам, ранее страна заказывала изготовление банкнот за рубежом и несла дополнительные расходы. Теперь республика вышла на уровень, позволяющий не только обеспечивать себя, но и выполнять заказы для других государств.

Глава государства отметил, что Кыргызстан получил международный сертификат, подтверждающий соответствие всем необходимым стандартам при производстве денежных знаков.

Кроме того, в стране на высоком уровне налажен выпуск национальных документов — общегражданских паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и технических паспортов на транспортные средства.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан готов печатать для других стран как валюту, так и государственные документы. По его словам, уже поступают заказы от нескольких государств.

Он добавил, что уровень защиты продукции соответствует высоким международным требованиям, это делает подделку практически невозможной, при этом стоимость услуг остается доступной.
