Общество

Минприроды: Массовой вырубки деревьев в селе Булан-Соготту не будет

В связи с обсуждениями в социальных сетях ситуации вокруг вырубки деревьев в селе Булан-Соготту Иссык-Кульской области Министерство природных ресурсов официально заявляет: массового уничтожения зеленых насаждений не будет.

Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80 деревьев

По данным ведомства, на участке создается современный парк.

«Для прокладки аллей и создания безопасных зон отдыха планируется точечный спил только тех деревьев, которые мешают строительству дорожек или препятствуют свободному проходу жителей и проезду техники. Комиссия из экологов и представителей местных властей уже провела детальный осмотр каждого дерева. Большая часть зеленого массива будет сохранена и станет природной основой будущего парка», — говорится в сообщении.

Жителям уже презентован проект, который наглядно демонстрирует, как преобразится территория.

«Ситуация находится под полным контролем, все работы ведутся строго в рамках закона. Проект будет реализован с максимальным сохранением зеленого фонда. На этой территории появится современная парковая зона — безопасное и красивое место для семейного досуга», — подытожили в ведомстве.
