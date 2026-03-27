Общество

Штормовое предупреждение. В горных районах КР возможны лавины и снежные заносы

В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха с 28 марта по 2 апреля в горных районах Кыргызстана ожидаются сход лавин и снежные заносы. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, лавины возможны:

  • на автодороге Бишкек — Ош на 121-138 километрах (перевал Тоо-Ашуу), 198-255 километрах (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);
  • на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт на 292-305 километрах (перевал Долон);
  • на автодороге Балыкчи — Казарман — Манас на 201-205-260-290-326-349 километрах (перевал Кок-Арт);
  • на автодороге Каракол — Энилчек на 45-90 километрах (перевал Чон-Ашуу) ожидаются сход лавин и снежные заносы, дороги будут скользкими и обледенелыми.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдать дистанцию между автомобилями в 500 метров.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/367826/
