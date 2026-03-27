На рекультивированном кладбище в селе Озгур вблизи Оша высадили деревья

Сегодня в селе Озгур вблизи Оша на территории старого кладбища состоялась акция по посадке саженцев с целью экологического восстановления и озеленения. Мероприятие началось с чтения Корана в память об усопших и благословения аксакалов, сообщает мэрия южной столицы.

В мероприятии приняли участие мэр города Жанарбек Акаев, заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, послы Франции и Узбекистана в Кыргызстане, руководители вузов и местные жители.

Кладбище в селе Озгур стало вторым участком, который озеленяется после рекультивационных работ. В рамках проекта на площади 70 соток высажено 250 саженцев двух видов (ясень и клен).