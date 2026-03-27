Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте. Ответ мэрии

Коллектив частной школы — образовательного комплекса «Билим» в Кара-Балте обратился в 24.kg. По словам педагогов, сегодня представители мэрии при участии правоохранительных органов начали процедуру выселения учреждения из здания.

Читайте по теме Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте

В мэрии Кара-Балты отреагировали на сообщение. По словам представителя муниципалитета, здание принадлежало городу, но 5 сентября 2025 года его передали государству.

«9 марта 2026 года был заключен договор с новым арендатором. В здании находятся несколько организаций, после смены владельца все они, кроме школы «Билим», перезаключили с ним новый договор аренды», — говорится в сообщении.