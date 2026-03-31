Прием в школу. Завтра в Кыргызстане начнется запись в первый класс

В Кыргызстане завтра, 1 апреля, начинается регистрация в первый класс на 2026/27 учебный год.

В школу принимают детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2019 года и с 1 января по 31 декабря 2020-го.

Во время первого этапа регистрация ведется при наличии постоянной прописки по микроучастку соответствующей школы у одного из родителей. На втором этапе — с 1 июня — ребенка можно будет запись в любую школу по выбору, но при наличии в ней свободных мест.

Запись в школу ведется на платформе 1mektep.edu.gov.kg, через приложение «Тундук» или мобильные приложения банков.

Всего в 2026 году в первый класс, по прогнозам Министерства просвещения, должны поступить около 170 тысяч детей.