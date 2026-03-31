Государственные автошколы с новой системой экзаменов открыли в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовало обучение в государственных автошколах: система подготовки водителей становится прозрачной, цифровой и полностью контролируемой. Экзамены будут без человеческого фактора — с применением искусственного интеллекта и онлайн-наблюдения. На курсы зачислили уже более 2 тысяч человек.
В Бишкеке официально открылось государственное предприятие «Институт допуска к дорожному движению». В мероприятии участвовали управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, директор Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тынычбек Саидов и директор Института допуска к дорожному движению Авазбек Шугурбеков.
Новый формат обучения водителейВ рамках открытия для гостей провели ознакомительную экскурсию, в том числе по Центру дистанционного обучения. Участникам показали учебные классы, где проходят онлайн-занятия с участием преподавателей, и продемонстрировали современные методы дистанционного образования: интерактивные доски, цифровые учебные материалы и системы связи между преподавателями и студентами.
Гости смогли в реальном времени наблюдать за учебным процессом, ознакомиться с работой преподавателей и посетить экзаменационные классы.
Отмечается, что внедрение цифровых технологий позволяет повысить качество подготовки водителей, сделать обучение более доступным и удобным, обеспечить прозрачность образовательного процесса.
Первые занятия по новой программе уже начались. Обучение будет проводиться на кыргызском и русском языках.
По словам первого заместителя управляющего делами президента Бообека Салимжанова, подготовлено 15-16 специально оборудованных учебных помещений. Сейчас онлайн-обучение проходит в шести классах.
«Мы отремонтировали 230 квадратных метров, где будут принимать экзамены. В Восточном отделении Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») мы принимаем экзамены одновременно у 32 человек, а в новом помещении — у более 90», — сообщил он.
Новые помещения соответствуют современным стандартам: свежий ремонт, полное материально-техническое оснащение, просторные экзаменационные классы, камеры видеонаблюдения и шкафчики для личных вещей.
Более 2 тысяч записались в госавтошколыПо данным Бообека Салимжанова, интерес к обучению высокий.
«На сегодня желающих обучаться онлайн — 861 человек, офлайн — 1 тысяча 202. В общей сложности более 2 тысяч человек внесли предоплату и подтвердили зачисление на курсы», — сказал он.
И отметил, что более 11 групп по 100 человек обучаются онлайн, а около 800 учатся офлайн по всей стране.
Сроки обучения составляют:
- категории B и C — десять месяцев;
- переподготовка (E1, C, D) — три месяца;
- категория A — два месяца.
Стоимость обучения — 19 тысяч сомов за десять месяцев. Занятия проходят три раза в неделю по 2 часа. Время можно выбрать по удобному графику.
avtomektep.gov.kg, де також доступна реєстрація.
Контроль ужесточили: списать не получитсяЗаместитель директора «Унаа» Толубай Джакишев подчеркнул, что списывание на экзаменах исключено. «Использовать шпаргалки и электронные устройства не получится. Перед экзаменом всех курсантов проверяют металлоискателем. Применение самодельных устройств, как в фильме «Операция Ы», полностью исключено», — сказал он.
Толубай Джакишев отметил, что система проходит масштабную реформу. «Последние несколько лет водительские удостоверения продавали, раздавали, дарили. Сейчас мы проводим серьезные изменения — улучшаем материально-техническую базу и создаем прозрачные условия для граждан», — заметил он.
По словам замдиректора «Унаа», теоретический экзамен проводится по адресу: улица Горького, 142, а практическая часть в будущем будет приниматься в новом здании, которое уже начали строить.
Госавтошколы оснащают собственным автопаркомТакже решается вопрос автопарка. «Ранее у предприятия не было собственных автомобилей, и частные автошколы предоставляли транспорт. Курсанты платили отдельно за экзамен и использование машин, а также ГСМ. Сейчас в областных центрах автошколы оснащаются собственным автопарком, и в ближайшее время техника появится по всей стране», — сказал Толубай Джакишев.
В каждом учебном кабинете работают преподаватель и ассистент.
Директор Института допуска к дорожному движению Авазбек Шугурбеков подчеркнул важность контроля за процессом обучения.
«Нам важно, чтобы курсант действительно учился, а не просто включал телефон и занимался своими делами. На дорогах в ДТП гибнет много людей, иногда целыми семьями. Пришло время менять систему», — подчеркнул он.
Деятельность учреждения направлена на повышение качества обучения, снижение коррупционных рисков и укрепление безопасности дорожного движения по всей территории Кыргызской Республики.
Гражданам доступны официальная информация, консультации и разъяснения по вопросам обучения и допуска к вождению.
Адрес для обращений:
город Бишкек, улица Горького, 142.
Кол-центр:
+996555793555;
+996555146555.
Специалисты консультируют по вопросам:
— обучения в автошколах;
— регистрации на курсы;
— требований к кандидатам в водители;
— изменений в системе допуска.
