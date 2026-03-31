12:42
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

В городе Ош исчезли уникальные мозаики: их снесли, не включив в наследие

В Оше утрачены уникальные мозаики, созданные в 1987 году местными художниками Рыскулом Амановым, Токтогулом Касымовым и Исмаилом Урмановым. Они украшали пять городских зданий и являлись заметной частью визуального облика города.

Как выяснилось, мозаики демонтировали не так давно. На месте, где они находились, сейчас парковка для грузовиков.

Ни одну из мозаик в Оше так и не включили в список объектов культурного наследия, несмотря на инициативы по их сохранению. Эксперты и активисты отмечают, что такие объекты должны взять под государственную охрану.

Отмечается, что мозаики советского периода в Центральной Азии нередко отличались от привычных стереотипов: вместо изображений лидеров и идеализированных рабочих художники сочетали элементы социалистического реализма с национальными и исламскими мотивами.

В 2023 году представлен документальный фильм Osh Mosaics, после чего представители местных органов культуры запросили полный перечень мозаик города. Тогда же вопрос их сохранения включили в культурную повестку Оша на 2024-й.

Однако, как подчеркивают авторы проекта, на практике меры по защите так и не реализовали — напротив, количество утраченных мозаик продолжает расти.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/368157/
просмотров: 810
Версия для печати
Материалы по теме
Этнофестиваль, спорт и культура. Игры кочевников расширяют географию и планы
Разработчики генплана: Бишкек потерял десятки памятников культурного наследия
Мозаичное панно «Встреча гостей» разрушили. Минкультуры обратилось в милицию
Часть мозаики под мостом на Молодой Гвардии в Бишкеке демонтирована
В Бишкеке рушат культурное наследие: из драмтеатра убрали витражи Лидии Ильиной
В Швеции опубликовали список культурного наследия страны. Он вызвал критику
Депутат призывает восстановить мозаику на проспекте Чингиза Айтматова
Защита культурного наследия и освоение земель. В КР приняты поправки в закон
Незаконный оборот культурных ценностей обсудили чиновники и специалисты
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
31 марта, вторник
12:33
В Кыргызстане усиливают институт судебной экспертизы В Кыргызстане усиливают институт судебной экспертизы
12:21
Дом художника останется в муниципальной собственности — мэр Бишкека
12:17
Отказались от экстремизма: девять сторонников «Йакын-Инкар» вышли из организации
12:15
Кадровая зачистка в регионах: президент поменял акимов и мэров по всей стране
12:04
В Кыргызстане насчитывается около 40 потенциальных зданий под детсады