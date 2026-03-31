В городе Ош исчезли уникальные мозаики: их снесли, не включив в наследие

В Оше утрачены уникальные мозаики, созданные в 1987 году местными художниками Рыскулом Амановым, Токтогулом Касымовым и Исмаилом Урмановым. Они украшали пять городских зданий и являлись заметной частью визуального облика города.

Как выяснилось, мозаики демонтировали не так давно. На месте, где они находились, сейчас парковка для грузовиков.

Ни одну из мозаик в Оше так и не включили в список объектов культурного наследия, несмотря на инициативы по их сохранению. Эксперты и активисты отмечают, что такие объекты должны взять под государственную охрану.

Отмечается, что мозаики советского периода в Центральной Азии нередко отличались от привычных стереотипов: вместо изображений лидеров и идеализированных рабочих художники сочетали элементы социалистического реализма с национальными и исламскими мотивами.

В 2023 году представлен документальный фильм Osh Mosaics, после чего представители местных органов культуры запросили полный перечень мозаик города. Тогда же вопрос их сохранения включили в культурную повестку Оша на 2024-й.

Однако, как подчеркивают авторы проекта, на практике меры по защите так и не реализовали — напротив, количество утраченных мозаик продолжает расти.