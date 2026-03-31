Кыргызстан увеличит выработку ВИЭ в 2026 году до 1,5 миллиарда киловатт-часов

Кыргызстан увеличит выработку электроэнергии через возобновляемые источники энергии и малые ГЭС в 2026 году до 1,2-1,5 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству замминистра энергетики Насипбек Керимов.

Так он ответил на вопрос депутата Умбеталы Кыдыралиева о том, каков объем ВИЭ сегодня производит республика.

По словам чиновника, в стране планомерно ведется работа по увеличению выработки электроэнергии через ВИЭ.

«Так, в 2025 году в эксплуатацию введены восемь малых ГЭС. В Кемине введена в эксплуатацию солнечная электростанция на 100 мегаватт. В 2026-м ОсОО «Бишкек солар» строит солнечную станцию на 300 мегаватт, и к августу мы намерены ввести в эксплуатацию 100 мегаватт. Также инвестор планирует построить солнечную электростанцию на 1 тысячу 900 мегаватт — в мае намерены ввести 150 мегаватт, а до конца года еще 450 мегаватт. Есть и другие инвесторы, которые хотят работать в сфере развития ВИЭ», — отметил он.

Насипбек Керимов подчеркнул, что сейчас КР производит 15,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. «Из них на ВИЭ приходится 450-500 миллионов киловатт-часов. В этом году мы намерены довести этот объем до 1,2-1,5 миллиарда киловатт-часов», — добавил он.