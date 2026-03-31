Предельный тариф на закупку электроэнергии из ВИЭ составляет 4 сома 42 тыйына. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству заявил замминистра энергетики Насипбек Керимов.

По его словам, каждый год в республике все активнее развиваются возобновляемые источники энергии.

«Согласно Закону «О ВИЭ», государство берет на себя обязательства по выкупу электроэнергии у малых ГЭС и солнечных станций. Предельный тариф составляет 4 сома 42 тыйына. Однако, как известно, недавно в закон введены поправки, согласно которым теперь возможно проводить аукционы. Через них мы сможем выбирать компанию, которая будет предлагать лучший тариф на электроэнергию», — добавил Насипбек Керимов.

Некоторые депутаты отметили, что не могут получить точного ответа от Минэнерго, какой конкретно тариф установлен на закупку электроэнергии из ВИЭ.

Замминистра ответил, что тарифы на каждый вид ВИЭ разный, и это связано с разными расходами на выработку электроэнергии.