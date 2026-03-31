Все больше муниципальных парковок с QR-кодами появляется на улицах Бишкека

В Бишкеке на улицах начали массово устанавливать таблички муниципальных парковок с QR-кодами, а парковочные зоны работают в штатном режиме.

В столице Кыргызстана продолжается внедрение системы муниципальных парковок с автоматизированным учетом времени. В частности, по улице Тыныстанова и бульвару Эркиндик активно устанавливают дорожные знаки с разъяснениями правил парковки и QR-кодами для безналичной оплаты.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе мэрии столицы со ссылкой на муниципальное предприятие «Городская дорожно-транспортная инфраструктура», на участках, где размещены QR-коды, парковочные зоны работают в полноценном режиме. Оплата производится путем сканирования кода с помощью мобильных устройств.

Согласно предложенному постановлению, для таких парковок планировалось предусмотреть почасовую тарификацию (от 30 до 50 сомов за первые два часа и 20 сомов за каждый последующий час). Но она пока не одобрена и находится на рассмотрении.

Сейчас оплата взимается разово с 08.00 до 20.00.

Власти города отмечают, что внедрение системы направлено на упорядочивание парковочного пространства и повышение прозрачности оплаты в городской среде.
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
