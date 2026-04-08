10:34
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

В центральной части Бишкека 9 апреля не будет воды

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В центральном районе столицы 9 апреля 2026 года с 09.00 до 20.00 прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения:

  • проспект Чуй — улица Фрунзе — проспект Манаса по проспекту Жибек Жолу — до речки Ала-Арчи — улица Турусбекова — улица Баялинова — улица Абдрахманова.

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Белинский» и на городских водопроводных сетях.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369104/
просмотров: 1003
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
8 апреля, среда
10:30
Махабат Мавлянова вышла из депутатской группы «Ынтымак Мекенчил» Махабат Мавлянова вышла из депутатской группы «Ынтымак...
10:28
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
10:16
В СНГ приняли документ о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного наследия
10:04
В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана
10:00
Тенге пробил отметку в 0,19 сома: почему он так укрепился и чем это грозит нам