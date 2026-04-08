В центральной части Бишкека 9 апреля не будет воды

В центральном районе столицы 9 апреля 2026 года с 09.00 до 20.00 прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.



Район отключения:

проспект Чуй — улица Фрунзе — проспект Манаса по проспекту Жибек Жолу — до речки Ала-Арчи — улица Турусбекова — улица Баялинова — улица Абдрахманова.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.