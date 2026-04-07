Общество

Негативно влияют на работу мозга. О вреде электронных сигарет рассказали врачи

Электронные сигареты часто воспринимают как «безопасную альтернативу», однако это опасное заблуждение, предупреждает Бишкекский центр укрепления здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, такие устройства не являются безопасными для здоровья и несут реальные риски для организма.

Главная опасность — никотин, который вызывает сильную зависимость и негативно влияет на работу мозга, особенно у подростков. Кроме того, использование электронных сигарет может увеличить вероятность перехода к обычному курению.

Аэрозоль, образующийся при вейпинге, содержит токсичные вещества, включая соединения, способные вызывать рак, а также повышает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Отдельную тревогу вызывает распространенность вейпов среди молодежи. По сведениям ВОЗ, подростки используют электронные сигареты значительно чаще взрослых, что делает проблему особенно актуальной для общественного здравоохранения.

Важно понимать: несмотря на развитие медицины, долгосрочные последствия использования электронных сигарет до конца не изучены, но имеющиеся данные подтверждают их вред и потенциальную опасность.

Читайте по теме
Запрет электронных сигарет. Минздрав готов помочь потребителям

Профилактика, информированность и формирование здоровых привычек — ключевые меры для снижения распространения потребления электронных сигарет, особенно среди подростков.

Напомним, в республике с 2016 года работает национальная линия помощи по прекращению курения по номеру 2103. Это анонимно.

С 9.00 до 21.00 на звонки отвечают операторы, а с 21.00 до 9.00 работает автоответчик. Есть также информационный центр онлайн Help.kg.
Материалы по теме
Врач назвал главную причину проблем со спиной у молодежи в Кыргызстане
ВОЗ: Потерей слуха страдают около 90 миллионов детей от 5 до 19 лет
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Точку по продаже запрещенных электронных сигарет выявили в Бишкеке
Электронные сигареты запретят в Узбекистане с 1 марта
Парламент одобрил реализацию программы «Единое здоровье»
Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список
Садыр Жапаров: В КР, с божьей помощью, построят не менее 25 новых больниц
Открыли дорогу контрабанде. Депутат ЖК о запрете на ввоз электронных сигарет
В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет
