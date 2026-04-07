Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по науке для 5-х классов

Представители Министерства просвещения приняли учебники по предмету «Естественные науки» для 5-х классов.

Учебники изданы в типографии открытого акционерного общества «Учкун» и предназначены для классов общеобразовательных организаций с обучением на кыргызском и русском языках.

Всего издано 153 тысячи 180 экземпляров. Из них 87,15 тысячи экземпляров предназначены для школ с обучением на кыргызском языке, а 66 тысяч 30 экземпляров — для школ с обучением на русском языке. Книги будут распределены по школам во все регионы страны.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики первых, вторых, пятых и седьмых классов. В 2026/2027 учебном году ожидается переход с третьего по восьмой класс. В связи с этим обновляют учебники.
Материалы по теме
Сонливость и апатия. Как тяжелый рюкзак влияет на здоровье школьников
Переход на 12-летку. Изданы учебники по естественным наукам для седьмых классов
Объявлен повторный конкурс на разработку учебников по кыргызскому языку
Переход на 12-летку. Отобраны разработчики учебников по трем предметам
Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников
В 2025-м в КР планируют выпустить учебников больше, чем за последние восемь лет
Переход на 12-летку. Чем новые учебники отличаются от старых
Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по математике
Учебники «Естественные науки» напечатаны для вторых классов
Для первых классов издан учебник «Естественные науки — Я и мир»
