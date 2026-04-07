18:49
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

Мэрия Бишкека усилит контроль за аттракционами и ценами в парках

Фото мэрии города Бишкек.

В преддверии летнего сезона мэрия Бишкека намерена усилить контроль за безопасностью аттракционов, их техническим состоянием и ценами на услуги. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.

По ее данным, под руководством заместителя мэра Виктории Мозгачевой прошло совещание, посвященное работе аттракционов в парках и торгово-развлекательных центрах города. В обсуждении приняли участие представители МЧС, ГУВД, санэпиднадзора и антимонопольной службы.

Отмечается, что основное внимание уделили вопросам безопасности, технического состояния аттракционов и ценовой политики. Отдельно рассмотрена подготовка к летнему сезону, в том числе обеспечение безопасности детей в зонах отдыха.

По итогам совещания профильным службам поручено:

  • усилить контроль за деятельностью аттракционов и не допускать необоснованного роста цен;
  • провести проверки технического состояния оборудования и объектов общественного питания;
  • активизировать работу по пресечению стихийной торговли.

ГУВД Бишкека поручено навести порядок в эксплуатации детских «паровозиков» для предотвращения аварий, а также принять меры против несанкционированного использования батутов.

Кроме того, власти города планируют проработать вопросы доступности площадок для детей с инвалидностью, включая возможное введение льготных условий или специальных дней посещения.

В настоящее время в Бишкеке функционируют 6 парков, еще 2 находятся на реконструкции, а также работают 10 детских площадок в торгово-развлекательных центрах.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369331/
просмотров: 382
Версия для печати
