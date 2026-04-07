В Баткене зацвел редкий цветок Айгуль

В Баткенской области зацвел Айгуль — редкий цветок, символ региона, внесенный в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента КР в регионе.

По ее данным, он растет на склонах гор и отличается длинными листьями и колокольчатыми лепестками оранжевого цвета. Высота растения достигает одного метра. Первый цветок появляется через семь лет после посадки луковицы и с каждым годом к нему прибавляется по одному лепестку, что позволяет определить возраст растения.

Чтобы сохранить и увеличить популяцию Айгуль, с 1 марта 2026 года по 1 марта 2030 года доступ на особо охраняемую территорию «Айгуль-Таш» временно ограничен. В этот период за цветком будут ухаживать сотрудники Баткенского лесного хозяйства.