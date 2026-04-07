Общество

В приложении «Мой город» можно найти эвакуированный автомобиль

В мобильном приложении «Мой город» водители в режиме реального времени могут узнать местоположение эвакуированного автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции Бишкека.

С помощью приложения можно:

  • мгновенно найти автомобиль;
  • увидеть адрес специализированной стоянки на карте;
  • получить контактную информацию службы эвакуации.

Чтобы узнать местоположение машины, в разделе «Эвакуация» нужно ввести государственный номер автомобиля — система покажет текущее местоположение и стоянку.

УПСМ призывает водителей не оставлять транспортные средства под знаком и в неположенных местах, чтобы избежать эвакуации.
