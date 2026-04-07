Общество

ОРТ бесплатным не будет — это противоречит действующему законодательству

Минфин не хочет финансировать расходы по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ), поскольку организатором теста является некоммерческая организация. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В ответе Минфина сказано, что согласно Бюджетному кодексу средства направляются на финансирование государственных органов и бюджетных учреждений. Вопрос о включении некоммерческих организаций в категорию таких ведомств, а также постоянном их финансировании из средств республиканского бюджета, не рассматривался.

Таким образом, предложение о полном финансировании регистрации на ОРТ из республиканского бюджета противоречит действующему законодательству и механизмам финансирования.

Также отмечено, что плата за ОРТ включает в себя:

  • разработку тестовых заданий (зарплату экспертов, перевод, административные и офисные расходы);
  • проведение тестирования (обучение администраторов, командировочные расходы (авиабилеты и проживание), печать материалов), организацию позднего тестирования;
  • обработку результатов, подготовку и доставку сертификатов.

В Министерстве просвещения депутату ответили, что ОРТ не является обязательным для всех выпускников школ. Тест помогает определять наиболее способных абитуриентов для учебы в вузах и исключает коррупционные риски при поступлении в вуз.

Эксперт о том, почему Общереспубликанское тестирование не может быть бесплатным

Тест основан на государственном образовательном стандарте и на основе школьной программы. Если ученик качественно усвоил школьную программу, то ему не нужно посещать дополнительные подготовительные курсы. В случае необходимости разработано бесплатное мобильное приложение «Булак».

ОРТ проводится независимой тестовой службой, которая выбирается на три года. Раз в три года проводится конкурсный отбор.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев предложил государству самому оплачивать прохождение ОРТ. Он отметил, что стоимость теста увеличилась с 200 до 470 сомов за каждый предмет, и выразил мнение: для малоимущих семей это высокая цена.

На самом деле стоимость основного и предметного теста не менялась и последние годы составляет 470 сомов. С этого года подорожал только тест по госязыку — с 200 до 470 сомов. Это связано с инфляцией и ростом цен на услуги.
