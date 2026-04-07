Кыргызстан получил препарат на 18,4 миллиона сомов для поддержки здоровья женщин

Министерство здравоохранения КР получило от Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) лекарственное средство мизопростол.

Передача препарата направлена на укрепление системы охраны материнского здоровья, а также повышение доступности качественной медицинской помощи для женщин.

Общий объем гуманитарной помощи составил 350 тысяч упаковок (по четыре таблетки в каждой) на сумму 18,4 миллиона сомов.

Мизопростол включен в перечень жизненно важных лекарственных средств и применяется в соответствии с утвержденными клиническими протоколами. Его использование способствует профилактике осложнений, в том числе при оказании акушерско-гинекологической помощи.

Препарат будет распределен среди 104 организаций здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней по всей территории республики и предоставляться бесплатно женщинам репродуктивного возраста из медико-социальных групп риска.