Кыргызстан получил препарат на 18,4 миллиона сомов для поддержки здоровья женщин

Министерство здравоохранения КР получило от Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) лекарственное средство мизопростол.
Передача препарата направлена на укрепление системы охраны материнского здоровья, а также повышение доступности качественной медицинской помощи для женщин.
Общий объем гуманитарной помощи составил 350 тысяч упаковок (по четыре таблетки в каждой) на сумму 18,4 миллиона сомов.
Препарат будет распределен среди 104 организаций здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней по всей территории республики и предоставляться бесплатно женщинам репродуктивного возраста из медико-социальных групп риска.