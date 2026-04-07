В здание консульства Израиля в Стамбуле пытались ворваться вооруженные люди

В полиции Стамбула заявили, что ранены двое полицейских. Двое нападавших убиты, передает Meduza со ссылкой на турецкое издание Hurriyet. Всего нападавших было трое.

По данным газеты, трое человек пытались прорваться в здание, где на седьмом этаже расположено консульство. Двое из них были вооружены длинноствольным оружием.

Сотрудники охраны у входа и полицейские заметили угрозу, в результате завязалась перестрелка, в ходе которой двое нападавших были застрелены. Третий нападавший спрятался за автомобилем и продолжил стрелять по полицейским, но был поражен ответным огнем и задержан.