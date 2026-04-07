Общество

Из Тюменской области выслали сотни мигрантов, но некоторым сделали исключение

В Тюменской области России проходит массовая депортация мигрантов: только за первые три месяца 2026 года из региона выдворили более двух сотен иностранцев, пишут местные СМИ.

Большинство из них — выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, все доставлены к границе под конвоем. Однако участники боевых действий и контрактники ВС РФ теперь защищены от депортации.

Правила изменились с 3 апреля — введен запрет на административное выдворение для отдельных категорий иностранных граждан. Вступивший в силу федеральный закон запрещает депортацию мигрантов и лиц без гражданства, которые служили по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовали в боевых действиях. Для них теперь предусмотрены административные штрафы или обязательные работы.

Таким образом, массовые высылки больше не коснутся особой категории иностранцев — ветеранов СВО. Власти подчеркивают, что решение связано с защитой их прав и признанием участия в боевых действиях.

По данным властей, в 2025 году в Тюменскую область прибыло более 100 тысяч мигрантов, в основном из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. В официальных документах отмечается, что миграция влияет на криминальную обстановку в регионе.
Материалы по теме
В Самарской области РФ выросло число трудовых мигрантов, в том числе из КР
Задержан замначальника полиции Красноярска. Брал взятки у мигрантов
В России трудовых мигрантов будут выдворять за участие в массовых драках
В одном из округов РФ ужесточили правила приема в первый класс детей мигрантов
Защиту мигрантов и торговлю обсудили главы Жогорку Кенеша и Совета Федерации
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
В Москве предлагают самую высокую зарплату для мигрантов
Из Петербурга в 2025 году выдворили более 8 тысяч мигрантов
В России ввели новые ограничения мигрантам, работающим по патенту
За что чаще всего в 2025-м наказывали мигрантов в России, проинформировало МВД
