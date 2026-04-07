10:34
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Атака на Иран

Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угрожает Ирану

«Я не хочу, чтобы это произошло, но, скорее всего, так и будет», — написал президент США в соцсети Truth Social. При этом он выразил надежду, что поскольку в Иране, по его словам, произошла «полная и тотальная смена режима», и теперь там якобы «преобладают другие, более умные и менее радикализированные» лидеры, «может быть, произойдет что-то революционно замечательное», пишет DW.

Между тем ВВС США нанесли новый удар по острову Харк в Персидском заливе, через который проходит 90 процентов иранского нефтяного экспорта. Власти Ирана также заявили об американских ударах по двум мостам и железнодорожной станции. Ранее режим аятолл призвал молодежь окружить «живыми цепями» электростанции страны из-за угроз ударов США.

Трамп 5 апреля написал, что во вторник в Иране будет «день электростанций и мостов», потребовав открыть «чертов» Ормузский пролив. В следующем посте глава Белого дома установил Тегерану финальный срок: «вторник, 8 вечера по времени Восточного побережья США». По бишкекскому времени это 4.00 8 апреля.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369376/
просмотров: 1790
Версия для печати
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
8 апреля, среда
10:30
Махабат Мавлянова вышла из депутатской группы «Ынтымак Мекенчил» Махабат Мавлянова вышла из депутатской группы «Ынтымак...
10:28
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
10:16
В СНГ приняли документ о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного наследия
10:04
В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана
10:00
Тенге пробил отметку в 0,19 сома: почему он так укрепился и чем это грозит нам