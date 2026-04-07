Бишкекчан и гостей столицы приглашают на вечер вальса

В честь празднования Дня города Бишкек 29 апреля на площади Ала-Тоо состоится вечер вальса. Об этом сообщает мэрия столицы.

Мероприятие объединит любителей танца, ценителей классической музыки и всех, кто хочет провести весенний вечер в атмосфере грации и вдохновения.

Вечер вальса — это не только возможность продемонстрировать свое мастерство, но и шанс стать частью большого городского праздника, наполненного живой музыкой, элегантными движениями и незабываемыми эмоциями.

Для участия в мероприятии необходимо обратиться по телефонам: 0312510178 и 0997110895 (WhatsApp).