Общество

Бишкекчан и гостей столицы приглашают на вечер вальса

В честь празднования Дня города Бишкек 29 апреля на площади Ала-Тоо состоится вечер вальса. Об этом сообщает мэрия столицы.

Мероприятие объединит любителей танца, ценителей классической музыки и всех, кто хочет провести весенний вечер в атмосфере грации и вдохновения.

Вечер вальса — это не только возможность продемонстрировать свое мастерство, но и шанс стать частью большого городского праздника, наполненного живой музыкой, элегантными движениями и незабываемыми эмоциями.

Для участия в мероприятии необходимо обратиться по телефонам: 0312510178 и 0997110895 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369385/
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
8 апреля, среда
10:35
Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза...
10:34
Силовики в поле нашли 7 килограммов гашиша и задержали иностранца
10:30
Депутат Абдылдабек Эгембердиев написал заявление о сдаче мандата
10:30
Махабат Мавлянова вышла из депутатской группы «Ынтымак Мекенчил»
10:28
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах