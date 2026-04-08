Общество

В 2026 году в Средиземном море погибли уже около тысячи мигрантов

Фото МОМ. Число погибших неуклонно растет

Более 180 мигрантов предположительно погибли или пропали без вести за последнее время в результате кораблекрушений в Средиземном море. Согласно новым данным Международной организации по миграции (МОМ), общее число жертв в 2026 году уже приближается к тысяче.

По данным Службы новостей ООН, только в Центральном Средиземноморье в этом году погибли около 765 человек — на 460 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Эти трагедии в очередной раз доказывают, что очень многие продолжают рисковать жизнью на опасных маршрутах, — заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп. — Спасение жизней должно стать нашим приоритетом. Однако мы также должны предпринять более решительные и скоординированные усилия, чтобы остановить торговцев людьми и контрабандистов, эксплуатирующих уязвимые группы людей, а также расширить безопасные и легальные пути миграции».

5 апреля более 80 мигрантов пропали без вести после того, как лодка перевернулась в Средиземном море. Судно, на борту которого находилось около 120 человек, вышло из Таджуры, Ливия, однако из-за плохих погодных условий начало набирать воду и в итоге перевернулось. Всего 32 человека были спасены торговым судном и впоследствии доставлены в Лампедузу береговой охраной Италии, где сотрудники МОМ оказывают им помощь.

Ранее в этом месяце у южного побережья Италии, недалеко от Лампедузы, на борту судна были обнаружены тела 19 человек. По словам выживших, лодка вышла из Зувары, Ливия, в ночь с 28 на 29 марта. Всего были спасены 58 человек, включая женщин и детей, некоторые из них находились в критическом состоянии. Выжившим оказывается помощь в центре приема на острове Лампедуза.

Еще по меньшей мере 19 мигрантов погибли в Эгейском море у побережья Бодрума, Турция, после того, как надувная лодка перевернулась по пути в Грецию. Несколько человек удалось спасти.

Число погибших неуклонно растет, даже несмотря на резкое снижение притока мигрантов, прибывающих в Европу по морю. Так, например, в Италии с начала 2026 года зарегистрировано около 6,2 тысячи прибывших по сравнению с 9,4 за аналогичный период 2025 года.

МОМ призывает принимать скоординированные меры по спасению людей в море, а также расширять легальные пути миграции, чтобы снизить зависимость от опасных маршрутов.
